Misja rozpoczęta. Sonda trafi do celu w 2029 r.

Droga do asteroidy 16 Psyche wynosi aż 3,5 mld km . Taki dystans będzie musiała pokonać sonda NASA. Plan zakłada, że podróż do miejsca docelowego pomiędzy Marsem i Jowiszem potrwa niespełna szcześć lat.

Kontakt z asteroidą 16 Psyche jest zaplanowany na 2029 r. i nie oznacza to, że sonda zaraz po tym natychmiast wróci na Ziemię. Naukowcy z NASA informują, że jednostka spędzi następne 26 miesięcy na orbicie Psyche, by zebrać wystarczająco dużo zdjęć i innych danych niezbędnych do dalszych badań.