Ministerstwo zmienia przepisy. W tych sytuacjach munduru nie założysz

Mundury wojskowe cieszą się dużą popularnością. Są to ubrania wykonana z wysokiej jakości materiałów, bardzo wytrzymałe, ciepłe, a przede wszystkim kojarzące się z zawodową armią. Właśnie ten ostatni punkt sprawił, że Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło rozszerzyć zakaz noszenia mundurów o kilka dodatkowych punktów. Co więcej, dotyczyć on będzie nie tylko umundurowanie, ale także naszywek.