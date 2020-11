Milionerzy: Pytanie za 500 zł i już poważne kłopoty. Dalej nie było łatwiej

"Trzej muszkieterowie" Aleksandra Dumasa

Książka, o którą chodziło w pytaniu to oczywiście "Trzej muszkieterowie" Aleksandra Dumasa. Jest to pierwsza część trylogii o czterech muszkieterach gwardii – Atosie, Portosie, Aramisie i d’Artagnanie, która została napisana w 1844. Akcja jest osadzona w pierwszej połowie XVII wieku we Francji i Anglii, a jej bohaterowie oczywiście używają do walki szpady. Odpowiedź B była więc poprawna.