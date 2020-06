Milionerzy: Pytanie o diuretyki warte 10 tys. złotych. Sprawdź, czy znasz odpowiedź

Wczorajszy odcinek programu "Milionerzy", jak zawsze przyniósł wiele emocji. Uczestnik szedł, jak burza aż dotarł do pytania za 10 tysięcy złotych. Ostatecznie nie obyło się bez koła ratunkowego. Pytanie brzmiało: Diuretyki to leki, po których więcej czasu spędzamy

Pierwsze podejrzenie gracza padło na odpowiedź C - w toalecie, jednak ostatecznie skorzystał jeszcze z koło ratunkowego “pół na pół”. Pozostały odpowiedzi C i D, co utwierdziło uczestnika w przekonaniu, by zaznaczyć odpowiedź "w toalecie" i okazało się to słuszną decyzją.