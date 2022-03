Meta jako organizacja "ekstermistyczna". Tego żąda Prokuratura Generalna Rosji

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się prawdziwych informacji, które mają szansę dotrzeć do zmanipulowanych Rosjan, Roskomnadzor zdecydował pod koniec zeszłego tygodnia o zablokowaniu Facebookna na terenie kraju . Tego samego dnia państwowy urząd ds. kontroli mediów i internetu wyłączył dostęp do Twittera. Serwis znalazł jednak obejście zakazu.

Rosyjski rząd nie zamierza jednak ustępować. Tym razem Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zwróciła się do państwowych organów regulacyjnych ds. mediów o ograniczenie dostępu do Instagrama na terenie kraju – donosi The Moscow Times. Co ciekawe, Instagram niedawno sam ograniczył działanie niektórych rosyjskich kont, co również nie sprzyja użytkownikom szerzącym kremlowską propagandę.