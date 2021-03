Media Expert Days – co upolujemy w niższych cenach

W dniach 24 – 25 marca trwa druga już edycja Media Expert Days – festiwalu promocji, podczas którego będziemy mieli okazję upolować świetne produkty znanych marek w niższych cenach. Promocje obejmują urządzenia z najróżniejszych kategorii: AGD, smartfony i smartwatche, sprzęt audio, drony, sprzęt komputerowy czy zdrowie i uroda.

Nie dość, że możemy znaleźć świetne okazje – rabaty sięgają nawet 80% - to Media Expert oferuje bardzo atrakcyjne warunki zakupu. Darmowa dostawa i możliwe płatność ratalna – 60 rat 0%. Postanowiliśmy dokonać przeglądu produktów dostępnych w niższych cenach i wyłuskać wyjątkowo ciekawe oferty.

AGD małe do kuchni - Tefal

Nie ufaj komuś, kto nie lubi frytek – głosi staropolskie powiedzenie. Teraz, by cieszyć się smakiem chrupiących frytek nie trzeba stać w kolejce do fast fooda. Dzięki frytownicom takim jak Tefal Air Fryer możemy przyrządzić w domu, zdrowo (z minimalną ilością tłuszczu) ulubioną ziemniaczaną przekąskę – i nie tylko. Frytownica beztłuszczowa to idealne urządzenie do przygotowania takich dań jak kotlety, krewetki, ciasto, pizza, ryby, grill czy pieczeń. Innowacyjny system obiegu gorącego powietrza, z precyzyjnym termostatem, pozwala na przygotowanie potraw bez tłuszczu lub z niewielką jego ilością dzięki 8 dedykowanym programom. Urządzenie intuicyjne w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości dzięki opatentowanemu systemowi wewnętrznych koszyków.

Smartfony - Xiaomi

Potrzebujemy smartfona z potężną baterią i mocnym aparatem fotograficznym? Warto rozważyć XIAOMI Redmi Note 9 – tu aparat wysuwa się na pierwszy plan. Poczwórny obiektyw z matrycą 48 megapikseli, ultraszerokokątny obiektyw o polu widzenia aż 118% (8mp), obiektyw makro (2mp) oraz obiektyw do pomiaru głębi (również 2mp).

Do zastosowania nie tylko biznesowego – urządzenie wyposażono w skaner, dzięki któremu bez problemu zapiszemy w pamięci telefonu papierowe dokumenty, notatki czy paragony. Szybkie ładowanie oraz bateria o pojemności 5020 mAh gwarantują wysoką wydajność, a wyświetlacz DotDisplay FHD+ o przekątnej 6.53” idealny obraz.

Głośniki mobilne - JBL

Jedną ze współczesnych ikon systemów nagłośnienia jest firma JBL. Jeśli szukamy przenośnego głośnika, który sprawdzi się zarówno na imprezie w domu, jak i w plenerze, warto zerknąć na ofertę tego producenta. Wzrok przykuwa JBL Boombox, mocny głośnik Bluetooth. Pojemność aż 20 000 mAh gwarantuje do 24 godzin nieprzerwanej pracy, a opatentowane rozwiązania JBL zapewniają moc, potężny dźwięk i jeden z najgłębszych basów dostępnych na rynku w tym segmencie.

Klawiatury komputerowe - Apex

Coś dla fanów grania na PC – klawiatura Steelseries Apex 100. Membranowa klawiatura ze standardowym rozkładem klawiszy, wyposażona w system QuickTension naśladujący działanie przycisków mechanicznych. Gwarantowana żywotność każdego z klawiszy to 20 milionów kliknięć. Komfort korzystania podkreśla dodatkowo system antighostingu dla 24 najczęściej używanych w rozgrywkach klawiszy. Warto zwrócić uwagę na możliwość pełnej personalizacji oraz intuicyjny edytor makr. Podświetlenie LED.

Drony - DJI

Czyli zarówno zabawka dla dużych chłopców i dziewczynek, jak sprzęt profesjonalny. W tej kategorii ciekawą pozycją jest DJI Mavic Mini Fly More Combo – kompaktowy dron o dużych możliwościach, polecany nawet dla amatorów. Mocna bateria w połączeniu z niską wagą (249g) gwarantuje do 30 min lotu, 3-osiowy gimbal utrzymuje stabilizację podczas korzystania z aparatu – pozwala na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 12MP oraz wideo w 2,7K przy 30fps. Czas ładowania to zaledwie 150 min. Dedykowana aparatura zapewnia nieprzerwaną łączność, transmisję wideo (HD) oraz niskie opóźnienia do 2km. Urządzenie wyposażone w pre-instalowane tryby, które umożliwią nagrywanie ujęć jak ze srebrnego ekranu w banalnie prosty sposób.

Zdrowie i uroda – Oral-B

Aby zadbać o higienę jamy ustnej, tradycyjna szczoteczka to może być za mało – warto zainteresować się technologicznymi nowinkami w tym segmencie. Od jednego z najlepszych producentów na świcie polecana jest zwłaszcza szczoteczka rotacyjna ORAL-B Pro 750. Wbudowany timer pozwala na kontrolę czasu szczotkowania (jednym z najczęstszych błędów jest zbyt krótki czas mycia zębów). Szczoteczka usuwa zanieczyszczenia i kamień / płytkę nazębną wykonując specjalne ruchy oscylacyjne, rotacyjne i pulsacyjne (8800 ruchów na minutę). Akumulatorowe zasilanie wystarcza na 7 dni korzystania.

Telewizory - LG

Świetna jakość w sensownej cenie? Koniecznie trzeba sprawdzić LG – jednego z liderów rynku i prawdziwego innowatora. Telewizor LG LED 2020 55NANO863NA to 55-calowy ekran, o odświeżaniu 200Hz (technologia TruMotion, jeden z najlepszych wyników w tej klasie), wyposażony w porcesor 4K i technologie NanoCell (gwarantującą wysoką jasność) i NanoBlack (pogłębiającą kontrast). Procesor automatycznie dostosowuje obraz i wyłącza wygładzanie ruchu. Małe opóźnienie wejściowe sprawia, że jest to telewizor idealny zarówno do kina domowego, jak i gier. Głęboki dźwięk 4.0 po podłączeniu dwóch głośników Bluetooth.

AGD duże - BEKO

Gdzie przechowywać wszystko, co zostanie nam ze świąt? Przyda się pojemna lodówka, taka jak BEKO MCNA406E40DXBRN. Pojemność 363 litrów (253 chłodziarka + 109 zamrażarka) i inteligentne rozplanowanie wnętrza czynią je pojemnym bardziej niż wynika to z suchych liczb. W przypadku utraty zasilania utrzymuje niską temperaturę przez na 33h – żadne przerwy w dostawie prądu nie są jej straszne. W dedykowanej szufladzie HarvestFresh imitowany jest 24-godzinny cykl słońca za pomocą światła w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, co pozwala na dłuższe zachowanie świeżości warzyw i owoców. Technologia NeoFrost eliminuje powstawanie lodu na produktach, dzięki czemu rozmrażanie nie jest potrzebne. Alarm otwartych drzwi jest przydatnym udogodnieniem. Lodówka jest także bardzo cicha – generuje nie więcej niż 38 dB (to poziom hałasu w pustym mieszkaniu).

