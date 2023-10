Maski opadły. Rosjanie potwierdzili posiadanie pocisków z Iranu

Arash to seria niekierowanych pocisków rakietowych kal. 122 mm irańskiej produkcji do wieloprowadnicowych wyrzutni BM-21 Grad . Ich użycie zostało potwierdzone przez rosyjskie ministerstwo obrony w oficjalnym materiale. Oprócz irańskiej amunicji rakietowej 122 mm Rosja wykorzystuje także północnokoreańską amunicję R-122 kal. 122 mm, którą najprawdopodobniej również dostarczał Iran, na co zwraca uwagę serwis Militarny.

Wyrzutnia może wystrzelić salwę 40 pocisków w ciągu 20 sekund, a samo jej przygotowanie do ataku zajmuje ok. trzech minut. Przy użyciu standardowych wersji rakiet z głowicami odłamkowo-burzącymi (HE-FRAG) można atakować cele znajdujące się w odległości 20 km. Bardziej zaawansowane rakiety dają możliwość uderzeń w cele oddalone o nawet 30-40 km.

Co ciekawe, z pocisków irańskiej produkcji korzystają także Ukraińcy. Nie wiadomo, jak i kiedy amunicja trafiła do Ukrainy, zwłaszcza że Iran zaliczany jest do grona państw nieprzychylnych Kijowowi. Najprawdopodobniej jest to broń przechodząca przez państwa trzecie, które stały się pośrednikami w łańcuchu dostaw z Iranu. Niewykluczone też, że za ich dostawami stoją Stany Zjednoczone, które przekazały Kijowowi broń przechwyconą podczas prób jej przemytu z Iranu do Jemenu.