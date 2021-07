To odkrycie ma 51 tysięcy lat. Sporo nam mówi o pierwszych ludziach

Badacze podkreślają, że do tej pory istniało wiele dowodów na to, że pierwotni homo sapiens zajmowali się sztuką i wytwarzaniem ozdób. Nie było to jednak oczywiste w przypadku neandertalczyków, ponieważ nie odnaleziono dostatecznie dużo przedmiotów, które potwierdzałyby ich rozwój artystyczny. Zdaniem naukowców każde tego typu znalezisko pozwala lepiej zrozumieć zdolności poznawcze neandertalczyków.