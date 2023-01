Ma 4,6 mld lat. Ten obiekt przyciąga tysiące zwiedzających

Fragment kosmicznej skały został odkryty przypadkiem przez Roba Wilcocka, jego żonę Cathryn oraz córkę Hannah. Obiekt wylądował przed ich domem w nocy 28 lutego 2021 r. Meteoryt należący do grupy chondrytów węglistych wprawił w zachwyt brytyjskich naukowców, którzy nie widzieli niczego podobnego od ok. trzech dekad. Co wiemy o tym niezwykłym obiekcie?

Materiał, z którego składa się fragment kosmicznej skały, zachowuje niezmieniony skład chemiczny od czasu uformowania się Układu Słonecznego . Zdaniem badaczy obiekt liczy ok. 4,6 miliarda lat i może dać nam nowy wgląd w to, jak powstały planety. Naukowcy wiedzieli, że fragmenty meteorytu musiały wylądować w niedzielę 28 lutego w rejonie hrabstwa Gloucestershire, gdyż ich kamery zarejestrowały wtedy skałę przechodzącą przez atmosferę oraz towarzyszącą jej ogromną kulę ognia.

Zdjęcia z wielu perspektyw pozwoliły specjalistom zawęzić strefę poszukiwań, a kiedy następnego dnia udali się do mediów, mieli nadzieję, że ktoś z mieszkańców zgłosi się z interesującym znaleziskiem. Niedługo potem zaczęto przysyłać do nich zdjęcia, z których większość nie miała nic wspólnego z meteorytami . Kiedy jednak planetolog z Open University Richard Greenwood otrzymał zdjęcie od Wilcocków, nie krył zachwytu.

Chondryty węglowe są szczególnie wyjątkowe, ponieważ są zasadniczo pozostałościami elementów budulcowych naszego Układu Słonecznego. Wiele z nich zawiera proste substancje organiczne i aminokwasy; niektóre z nich zawierają minerały utworzone przez wodę; wszystkie te składniki są potrzebne do zrozumienia, w jaki sposób tworzy się nadającą się do zamieszkania planetę, taką jak Ziemia.

Dziś fragment meteorytu znajduje się na wystawie stałej w lokalnym muzeum w Winchcombe. Michael Dufton, jeden z pracowników placówki, powiedział w rozmowie BBC, że był to dla nich "ogromny prezent". Od czasu pokazania tego materiału liczba odwiedzających muzeum znacznie wzrosła – przed pandemią oscylowała ona w granicach od 1 tys. do 2 tys. rocznie. Obecnie wynosi ona od 5 tys. do 6 tys. Niektórzy odwiedzający – zdaniem Duftona – potrafią przebyć ponad 160 km, aby tylko zobaczyć to niezwykłe znalezisko.