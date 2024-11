Ludzkie ciało rusza się po śmierci. Naukowcy to potwierdzają

Choć mogłoby się wydawać, że nauka zna już wszystkie tajemnice związane z procesami zachodzącymi w ciele po śmierci, odkrycie Alyson Wilson wprowadza nowe, zaskakujące wnioski. Mimo że dla niektórych może to wydawać się mało znaczące, jej badania mogą przynieść wartościową wiedzę dla osób, które zajmują się śmiercią.

Według portalu agencji AFP, poruszanie się ciał po śmierci może wprowadzać w błąd osoby przeprowadzające sekcje zwłok. Wyniki badań Wilson mogą więc znacząco pomóc w identyfikacji osób zaginionych i ich powiązaniu z niezidentyfikowanymi zwłokami. Delikatne przemieszczenia się ciał mogą wskazać na inny przebieg zgonu, niż miało to miejsce faktycznie.

Wilson swoje odkrycia zawdzięcza filmowaniu ciał za pomocą kamer. Pracuje na terenie instytucji o nazwie Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER), znanej także jako "farma ludzkich ciał". Miejsce to jest tajne. Nie znamy jego oficjalnej lokalizacji.