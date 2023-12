Lepsze niż światłowód? Chip usprawni telekomunikację

Zespół naukowców z Mediolanu i innych ośrodków we Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA opracował układ, który, działając w parach, potrafi sterować wiązką świetlną w taki sposób, by potrafiła omijać przeszkody. Jak podaje PAP, działa on nawet wówczas, gdy przeszkody nie są znane i zmieniają się w czasie.