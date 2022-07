Lekki i praktyczny laptop gamingowy. Przegląd ofert - lipiec 2022

Sprzęt, o którym przeczytacie poniżej, ma być przede wszystkim praktyczny, ale też nie odstawać konfiguracją od ogólnie przyjętych standardów. Dlatego spotkacie tu procesory Intel Core i7 oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1650 w różnych odmianach. Kluczami są oczywiście mniejsza przekątna ekranu oraz masa poniżej 1,5 kg. Dzięki temu można taki komputer zabrać w podróż, na uczelnię, do pracy czy szkoły. Jednocześnie nie zajmie on wiele miejsca w plecaku lub torbie. Cena była tutaj wskaźnikiem drugorzędnym, choć nie przekracza ona 10 tys. zł.

Na pierwszy ogień idzie Acer ConceptD 3 CN314-73G . Wyposażony w ekran o przekątnej 14 cali, procesor Intel Core i7-11800H, dysk SSD o pojemności 1 TB i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jest to również ciekawa propozycja ze względu na unikalną budowę, ponieważ zastosowano tu system zawiasów pozwalających na ustawienie komputera w 6 różnych pozycjach. Ekran jest dotykowy i może być obsługiwany przy pomocy akcesoryjnego rysika, który należy dokupić osobno. Wyświetlacz pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, a więc nie będą mu straszne trudy podróżowania. Chłodzenie to układ dwóch wentylatorów z rozbudowanymi kanałami przepływu powietrza, a poziom hałasu wynosi mniej niż 40 dB. Bateria pozwala aż na 18 godzin pracy.

Jeżeli mobilność to wasze drugie imię, to powinniście zwrócić uwagę na model Razer Blade Stealth 13,3" z procesorem Intel Core i7-1165G7 oraz wydajną kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Rozmiar ekranu to zaledwie 13'3". Użytkownik ma do dyspozycji dysk SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB pamięci RAM. Dzięki podświetlanej klawiaturze łatwo poprowadzicie każdą prezentację. Waga urządzenia to zaledwie 1,41 kg. Na uwagę zasługuje także częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz, co przełoży się na płynność odtwarzania filmów i animacji.