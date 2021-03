WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

laptop + 2 poradnik kupującegokomputer mobilny Magdalena Tatar Dzisiaj, 23-03-2021 11:07 Laptopy Asus dla firmy. Będą prawdziwą wizytówką biznesu W poszukiwaniu komputerów dla firm nie powinno się zdawać na zwykły sprzęt. Wydajność, trwałość i odpowiedni stosunek jakości do ceny z pozoru oferuje każdy producent, ale tylko na niektórych warto stawiać. Laptopy Asus znajdują się w czołówce polecanych modeli. Dlaczego? Komputer bywa jednym z najważniejszych sprzętów w firmie Źródło: Unsplash.com Laptopy Asus - mobilne stacje robocze Nie każdy komputer firmowy musi kosztować kilkanaście tysięcy złotych, a wiele reklamowanych modeli ultrabooków jest przeładowanych zbędnymi funkcjami. Szukaj i stawiaj na optymalne, solidne, ale i nieprzekombinowane modele. Ten wybór się opłaci i nigdy go nie pożałujesz. Najlepsze serie laptopów Asus oferują rozwiązania dla osób chcących się cieszyć niezawodnym, oszczędnym i zarazem bardzo wydajnym urządzeniem, które ułatwi pracę. Ci przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup własnego sprzętu (w miejsce np. leasingu), chcą dokonać wyboru, który spełni 100 proc. ich oczekiwań. Wśród polecanych modeli wysoką notę zajmuję modele znanych i sprawdzonych marek. Tu nie ma miejsca, czasu i środków na eksperymenty, a jedną z czołowych marek wymienianych jako pewny sprzęt są laptopy Asus. Cenione za wysoką od lat jakość, punktowane za elegancję i stale zwiększające wydajność swoich cichych, szybkich i lekkich komputerów. Niezawodne działanie - jaki laptop dla firmy? Solidne parametry w adekwatnej cenie oraz sprzęt polecany przez specjalistów i wymagających użytkowników – oto czego szuka potencjalny nabywca. Jeśli do tego nasz model ma jasny i wyraźny ekran, sprawnie radzi sobie z obsługą zaawansowanych aplikacji i programów i dobrze wygląda, mammy strzał w dziesiątkę. Przykład to laptopy VivoBook – mocny procesor, duża pojemność pamięci i przekładający się na niższy koszt sprzętu brak dedykowanej karty graficznej (w układzie zintegrowanym mamy doskonałą kartę NVIDIA® GeForce GTX1650 Ti). Sprawny sprzęt to sprawna praca, wiedzą o tym przedstawiciele każdej branży. Im więcej obciążeń na naszym narzędziu pracy, tym przy słabszych parametrach może być ciężej… Procesor biznesowego laptopa powinien posiadać co najmniej cztery rdzenie (poleca się i5 albo i7). Wiele odpowiednich modeli polecanych do pracy cechuje też jasny, czytelny wyświetlacz, który przyda się do pracy np. w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Przez pewien czas rezygnowano z dużych modeli na rzecz lżejszych, ale teraz na ten kompromis iść nie trzeba - specjalne stopy, nowe rodzaje tworzywa i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają użytkownikom duże laptopy o niewielkiej wadze. Wizytówka firmy Multimedialność uznaje się za cechę komputerów domowych, zwykłych konsumenckich laptopów i PC-tów do rozrywki, komunikacji i przeglądania internetu. Tymczasem jakoś prezentacji np. filmu wyświetlanego na spotkaniu z klientem w odpowiedniej rozdzielczości czy rozmów wideo, które takie bezpośrednie spotkania zastąpiły, powinna być na jak najwyższym poziomie. Zwłaszcza, ze wiele nawyków komunikacyjnych (jak np. spotkania on-line zamiast osobistych) zostanie w podobnej formie także po pandemii. Pośród oferty laptopów Asus znajdziesz zarówno niedrogie i poręczne modele doskonale nadające się do pracy, jak i smukłe, lekkie ultrabooki czy też solidne laptopy, z których będziesz korzystał bez awarii przez długi czas. Z jednej strony laptop dla firmy nie powinien być zbyt duży i ciężki, z drugiej – oczekuje się od niego wydajnego działania. Dobry sprzęt dla firmy to też model, który bez najdrobniejszego uszczerbku dotrze z nami w każde miejsce i wykona swoje zadania. Tu często ważna jest mobilność, którą zapewnią lekkie, bardzo eleganckie i szybkie laptopy z serii ZenBook. Przykładowo ZenBook 13 UX325 waży nieco ponad kilogram. To zgrabne narzędzie do prezentacji, które zmieści się w neseserze czy damskiej torebce. Kluczowe w modelach do pracy jest długie działanie na baterii – najlepiej powyżej 20 godzin przy zachowaniu pełnej dostępności wszystkich funkcji. Taką mobilną stacją roboczą w formie smukłego laptopa są np. doskonałe modele dla wymagających z serii ROG. Błyskawicznie szybki wczytywanie i zapisywanie danych sprawia, ze praca na nich jest przyjemnością – po godzinach te modele poleca się także jako odpowiednie do pracy. Komfort i bezpieczeństwo Komfortowe komputery przenośne zdominowały wyposażenie firm bez względu na branżę. Teraz laptop stoi też na biurku stacjonarnego pracownika, nie jest zaś dzierżony tylko przez dynamicznego handlowca. To kwestia wygody, ergonomii i też tego, że przenośny sprzęt już dawno przegonił parametrami stacjonarne urządzenia. Wytrzymała obudowa o wzmocnionej konstrukcji ustrzeże naszych danych przed wstrząsami i wilgocią, a odporne na zarysowania i mechaniczne szkodzenia modele przez długi czas zachowują wygląd nowego sprzętu i działają też w warunkach niesprzyjających elektronice (np. w pyle i wysokich albo niskich temperaturach). Bezpieczeństwo wrażliwych danych chronią stanowiące już standard w wielu lepszej klasy modelach czytniki linii papilarnych i specjalne systemy zabezpieczeń. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. 