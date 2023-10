Krajowy system cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo państwa w erze technologii

Celem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest zapewnianie właściwej ochrony systemów informatycznych na poziomie krajowym. Przede wszystkim ma stanowić gwarancję braku zakłóceń w kontekście świadczenia kluczowych usług cyfrowych. Do tego powinien przyczynić się do osiągnięcia możliwie wysokiego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, których zadaniem jest świadczenie przed momentem wspomnianych usług.

Konkretnie za incydent istotny uznaje się taki, w wyniku którego usługa była niedostępna przez co najmniej 5 mln użytkownikogodzin (to jednostka oznaczająca liczbę użytkowników w UE dotkniętych incydentem w ciągu 60 minut).

Alternatywnie "istotny incydent" prowadzi do utraty integralności, autentyczności lub poufności danych u co najmniej 100 tys. użytkowników w UE lub spowodował ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego. "Istotny incydent" to też taki, który wyrządził stratę materialną przekraczającą 1 mln euro dla co najmniej jednej osoby w UE.