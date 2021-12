Kosmiczny pociąg SpaceX. Będzie widoczny na polskim niebie

Przeloty będą jeszcze dobrze widoczne na niebie przez około tydzień. Z każdym kolejnym dniem kosmiczny pociąg będzie na niebie dłużej i wyżej, co pozwoli na oglądanie przelotów również z dużych miast w całej Polsce. Na przykład w niedzielę będzie widoczny od 17:32 do 17:35, a w poniedziałek od 16:49 do 16:53 oraz od 18:24 do 18:27.