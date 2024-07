Korzystasz z automatów paczkowych? Powinieneś o tym wiedzieć

Dr Martyna Kasela, która jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego mikroGram przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie, podzieliła się z PAP szczegółami przeprowadzonych badań. Zwróciła uwagę na fakt, że Polska jest krajem, który ma najwięcej automatów paczkowych w całej Unii Europejskiej . Co więcej, Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby tych urządzeń, zaraz po Chinach.

"Automaty paczkowe stały się niezwykle popularne w ostatnich latach. Do tej pory nikt w Polsce nie podjął się jednak próby przebadania tych urządzeń pod kątem obecności na nich drobnoustrojów . Naszym głównym celem było sprawdzenie liczby bakterii i grzybów, które mogą występować na powierzchniach tych urządzeń" - zaznaczyła dr Kasela.

Członkowie koła naukowego wybrali do swoich badań 64 automaty paczkowe, które były rozmieszczone w 16 różnych dzielnicach Lublina (po cztery losowo wybrane paczkomaty, należące do pięciu firm kurierskich). W każdej z tych dzielnic zameldowanych jest ponad 10 tys. mieszkańców. Naukowcy pobrali próbki wymazów i odcisków z ekranów dotykowych i przycisków tych urządzeń, które następnie poddali szczegółowej analizie w laboratorium .

Naukowcy zauważyli, że większość zidentyfikowanych bakterii i grzybów to organizmy, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Są to drobnoustroje pochodzące z naturalnego środowiska miejskiego, które osiadają na powierzchniach urządzeń wraz z kurzem i pyłkami roślin. Wśród nich znalazły się bakterie należące do tlenowych laseczek z rodzajów Bacillus czy Paenibacillus, które naturalnie występują w powietrzu atmosferycznym. Badacze stwierdzili również obecność gronkowców, czyli bakterii pochodzących ze skóry człowieka, które zostały przeniesione na ekrany automatów paczkowych poprzez dotyk.