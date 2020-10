Koronawirus spowoduje "katastrofę edukacyjną". Papież Franciszek ostrzega

- Systemy edukacyjne na całym świecie ucierpiały w wyniku pandemii zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim - powiedział papież Franciszek w czasie wystąpienia transmitowanego w internecie. Zaznaczył, że nie jest to tylko jego opinia, a przed "katastrofą edukacyjną" ostrzegają również międzynarodowe agencje.

PAP zawraca uwagę, na słowa papieża, według których, z publikowanych danych 10 milionów dzieci może zostać zmuszonych do porzucenia szkoły z powodu kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez pandemię. "Zwiększy się tym samym już alarmująca przepaść edukacyjna z ponad 250 milionami dzieci w wieku szkolnym wykluczonych z wszelkiej działalności edukacyjnej".

Dodatkowo papież Franciszek zauważył, że zdalne nauczenie pokazało nierówności w dostępie do edukacji, a "wiele dzieci i wielu nastolatków pozostało w tyle, jeśli chodzi o naturalny proces rozwoju pedagogicznego". Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce również od 17 października powróci zdalne nauczenie, ale nie będzie obowiązywać wszystkich .

- W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego, brzemiennego w poczucie zniechęcenia i zagubienia, uważamy, że jest to czas na to, by zawrzeć globalny pakt edukacyjny dla młodych pokoleń i z nimi, który zaangażuje rodziny, wspólnoty, szkoły i uniwersytety, instytucje, religie, rządzących, całą ludzkość w kształcenie osób dojrzałych - dodał papież.