Korea prezentuje L-SAM. Nowy system zestrzeli nawet rakiety balistyczne

Agencja Rozwoju Obrony Korei Południowej zaprezentowała L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missle) na targach ADEX 2023, które odbyły się w Seulu. Kompleks ten jest odpowiedzią na rozbudowę arsenału rakiet balistycznych przez Koreę Północną (która zawiązuje też ściślejszą współpracę wojskową z Rosją ). Prace nad tym systemem ruszyły oficjalnie w 2019 roku, a pierwsze testy zostały ujawnione opinii publicznej w 2022. Zakłada się, że L-SAM nie zostanie oddany do użytku południowokoreańskiej armii wcześniej niż w 2026 roku.

Portal Shepard określa L-SAM jako południowokoreańską odmianę amerykańskiego systemu THAAD . Niektóre dane mówią, że nowy kompleks będzie miał zasięg ostrzału w promieniu 100 kilometrów, jednak inne mówią o donośności do nawet 200 kilometrów. Jak widać na zdjęciach bateria L-SAM składa się z czterech wyrzutni, które najprawdopodobniej będą załadowane dwoma rakietami przeciwko celom aerodynamicznym, takim jak samoloty i dwoma rakietami przeciwko celom balistycznym.

Do wykrywania celów L-SAM wykorzystywał będzie radar AESA zamontowany na przyczepie. Egzemplarz zaprezentowany na tarach ADEX 2023 jest prawdopodobnie ostateczną wersją projektu, która nie doczeka się już wielu zmian i do czasu oddania do użytku będzie rygorystycznie testowana.