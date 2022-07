Korea Południowa zwodowała nowy niszczyciel. To "tarcza przed najgorszym"

Korea Południowa przygotowuje się "do walki z przyszłymi zagrożeniami i do zmian w środowisku bojowym", o czym poinformowała marynarka wojenna kraju. Zwodowanie Jeongjo The Great jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu. Niszczyciel nazywany jest nawet "tarczą przed najgorszym", czyli tarcza przed najgorszym.

Okręt nosi imię historycznej postaci czczonej przez lud lub narodowego obrońcy, który w znacznym stopniu przyczynił się do przezwyciężenia kryzysu narodowego. Kiedy Jeongjo The Great zostanie oddany do użytku, będzie to czwarty niszczyciel Aegis marynarki wojennej Korei Południowej i zarazem największy - po 7600-tonowych "Sejong the Great", "Yulgok Yii" i "Seoaeryu Seongyong".