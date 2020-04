Koniecznie zaklej kamerkę w laptopie i smartfonie. Teraz to szczególnie ważne

O zaklejaniu aparatów i kamer w urządzeniach cyfrowych eksperci ds. cyberbezpieczeństwa mówią nie od dziś. Nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę z zagrożenia, jakie przynosi ignorowanie tych zaleceń. Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie teraz trzeba zwrócić na nie uwagę.

Podczas pandemii znacznie częściej korzystamy z naszych urządzeń, a także ich kamer. Część z was prawie codziennie prowadzi rozmowy wideo czy nawet konferencje. Korzystacie z różnych programów - Microsoft Teams, Zoom czy Skype.

Zarówno programy, jak i urządzenia mogą posiadać luki, które umożliwiają cyberprzestępcom nagrywanie wszystkiego, co robicie. Przykładowo, w ubiegłym roku zespół analityków z WizCase wykrył około 15 tysięcy kamer podłączonych do globalnej sieci bez żadnych zabezpieczeń. Były to głównie kamery domowe i nie trzeba było zostać hakerem, aby uzyskać do nich dostęp.

Eksperci zauważają, że nigdy nie możemy mieć pewności, że nasze urządzenie jest bezpieczne. No chyba że nigdy nie zostanie podłączone do internetu. Hakerzy mogą rozsyłać oprogramowanie umożliwiające im dostęp do komputerów czy smartfonów, a użytkownik niekoniecznie musi sobie zdawać sprawę z tego, że je zainstalował. Niekiedy do ich zainstalowania wystarczy otworzyć dokument.

RAT - czyli trojan dostarczany głównie przez e-maile, ale też przez pendrive. Pozwala na dostęp do wszystkich elementów urządzenia. W 2015 roku można było kupićtaki program w internecie za 40 dolarów, a następnie wgrać go na czyjś komputer. RAT zezwala zarówno wykradać dane, jak i uzyskać dostęp do kamery urządzenia. I nagrywać wszystko, co robi jego właściciel.

Co zrobić aby się zabezpieczyć przed podglądaniem?

W dobie pandemii COVID-19 eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przypominają, aby stale aktualizować system, aplikacje i przeglądarki internetowe. Wraz z nowymi łatkami otrzymujecie pakiety zabezpieczeń na nowo-wykryte luki. Ważne też, aby posiadać program antywirusowy.

Należy też zadbać o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie korzystaj z haseł zawierających twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, czy jakiekolwiek elementy, na które łatwo wpaść. Nie udostępniaj innym swojego Wi-Fi. I nie pobieraj aplikacji z nieznanych źródeł.