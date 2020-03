WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

komputer dla ucznia + 3 poradnik kupującegolaptopnotebook Magdalena Tatar 30 min. temu Komputer dla ucznia. Wydajne modele w rozsądnej cenie. Wiele rodzin w zaistniałych okolicznościach stanęło przed koniecznością kupienia nowego komputera. Na szybki zakup drogiego modelu wielu rodzin nie stać. Na szczęście można wybrać sprzęt niedrogi i optymalny do wykonywania prostych zadań, czyli idealny do nauki z domu. Bez odpowiednich narzędzi nauka z domu jest niemożliwa (unsplash.com) Potrzebujesz laptopa dla dzieci "na szybko"? Jeśli pozwala nam na to czas i okoliczności, a także elastyczny budżet, wybór urządzenia o pojemnym dysku, sprawnym procesorze, karcie graficznej i praktycznych funkcjach jest prosty i łatwy. Jeśli jednak nauka w domu kilkorga dzieci w różnym wieku zaczęła się już, a w domu jest jeden komputer, sprawa staje się nagląca. Warto sięgać po średniej klasy notebooki, tańsze laptopy lub pecety (które najczęściej oferują więcej od mobilnych komputerów w niższej cenie i dają możliwość rozbudowania zestawu). Aby zaoszczędzić, możemy sięgnąć też po modele poekspozycyjne, ale w bardzo dobrym stanie (w ich przypadku warto przed rozpoczęciem korzystania wymienić baterię). Ile najmniej zapłacimy za dodatkowy komputer do nauki? Nagła potrzeba zakupu komputera to spory wydatek, nawet jeśli szukamy najtańszej opcji. Używany model kosztuje nawet 500 zł, ale często wymaga formatowania dysku czy drobnych napraw, a poza tym nie zawsze wiemy, czy kupiony gadżet będzie długo i sprawnie działał. Najtańsze notebooki to wydatek 200 do 400 zł wyższy, jednak oferowane parametry mogą nie podołać obsłudze kilku aplikacji równocześnie (np. po krótkim czasie działanie przeglądarki i kilku aplikacji może drastycznie zwolnić). Jeśli szukasz niedrogiego urządzenia do prostych zadań (do nauki lub sprawdzania poczty) i nie chcesz przepłacać, zwróć uwagę na notebooki ze średniej półki i tańsze laptopy – wydatek może się zamknąć w około 1 tys. zł. W tej cenie nietrudno nabyć model o dysku 500 GB, ale można też znaleźć egzemplarze z dyskiem 1 TB, zwykle dwurdzeniowy procesor, zintegrowaną kartę graficzną i karty sieciowe. Z kolei w budżecie do ok. 2 tys. zł znajdziemy spory wybór modeli zarówno do pracy biurowej, jak i nauki, a nawet bardziej wymagających gier, który posłuży przez dłuższy czas. Stworzenie prostej prezentacji wypracowania na podstawie materiałów z Internetu czy poszukiwanie podpowiedzi, która pomoże rozwiązać trudniejsze zadanie domowe - wszystko to może być skuteczne, szybkie i wygodne, jeśli możemy się posłużyć odpowiednimi narzędziami. Na dodatkowym urządzeniu skorzysta też atmosfera – nie ma oczekiwania na wolne urządzenie, czy kłótni o to, kto może z niego korzystać po zakończeniu lekcji. Lekki i tani notebook do nauki Praktyczny i lekki notebook może okazać się dobrą opcją, jeśli ogranicza nas budżet. Do przeglądania internetu i obsług podstawowych aplikacji do nauki z domu będzie w sam raz. Przy założeniu, że nauka w domu to rozwiązanie tymczasowe, taki sprzęt można pożyczyć, ale nie każdy ma taką możliwość. Wybór modelu o optymalnych do domowej nauki parametrach i niezawyżonej cenie może okazać się strzałem w dziesiątkę także na przyszłość – lekki, niewielki laptop posłuży jako zapasowe urządzenie, model "na wyjazd" i domowy komputer, który przyda się w razie awarii bądź niedostępności podstawowego domowego urządzenia. Tanie nie znaczy gorsze Niskobudżetowe laptopy i notebooki co prawda nie spełnią wymagań nowszych gier czy zaawansowanych programów graficznych, ale też nie uniemożliwią korzystania z tych funkcji, które przydają się w podstawowym użytkowaniu: przeglądania i gromadzenia plików, oglądania filmów, korzystania z mediów społecznościowych, podstawowej obróbki zdjęć czy sporządzania różnego rodzaju dokumentów. Takie modele to nie tylko produkty mniej znanych firm, ale też rozpoznawalnych na rynku elektroniki marek: Acer, Lenovo czy Asus.