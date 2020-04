Kombajny do podłóg. Urządzenia, które doczyszczą nawet fugi w kuchni

Pomocnik w sprzątaniu na miarę XXI wieku

Czy jedno urządzenie zastąpi tradycyjny odkurzacz, ścieranie mopem z płukana ręcznie końcówką, zbieranie sierści zwierzaków i większych zabrudzeń ręcznie? To zależy od stopnia zabrudzenia, powierzchni mieszkania, a także czasu i siły, które poświęcamy na sprzątanie. Bezkonkurencyjna wygoda, możliwość szybkiego uprzątnięcia dziennych zabrudzeń bez schylania się i kłopotliwych kabli oraz wielofunkcyjność z każdym dniem przysparzają tym nowoczesnym pomocnikom domowym więcej zwolenników. Odkurzacze mopujące zbierają kurz i okruchy, zwilżają podłogę woda z detergentem, a następnie zasysają brudną wodę do zbiornika. Za każdym pociągnięciem podłoga jest czystsza, a bardziej zaawansowane modele ze szczotkami lub parowe pozwalają usunąć też stary, zaschnięty lub tłusty brud. Jeśli odkurzanie i ścieranie dużych powierzchni podłogi zabiera ci dużo czasu, być może czas pomyśleć o zautomatyzowanym urządzeniu.

Inwestycja w spokój i porządek

Cena urządzeń z funkcją odkurzania i mycia to zauważalnie więcej od zwykłego odkurzacza. Do 1 tys. zł kupimy modele, które ułatwią rutynę codziennego dbania o porządek. Szybkie, systematyczne sprzątanie może sprawdzić się lepiej niż męczące i czasochłonne szorowanie raz na dłuższy czas. Za model z opcją mopowania podłogi zwilżaną końcówką zapłacimy od ok. 1,5 tys. zł, podobnie jak za myjkę parową o średniej mocy. Modele parowe odkurzaczy i myjek, które stosujemy do podłóg, są szczególnie polecane w domach alergików oraz osób, które chcą ograniczyć ilość stosowanych detergentów.

Mocne odkurzacze mopujące i myjki

Zwykłe przetarcie wilgotnym materiałem po powierzchni podłóg wystarczy w miejscach mało uczęszczanych i z niewielką ilością zabrudzeń. Systematyczne używanie ich do odkurzania i mycia skutecznie ograniczy ilość brudu i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu, ale w okolicy kuchenki bądź w przedpokoju, gdzie domownicy często chodzą w butach, tylko spycha zabrudzenia do rowków fug i rozmaitych zakamarków pomieszczenia. W tych miejscach przydają się myjki parowe, które rozpuszczają brud, który łatwiej nam usunąć bądź odkurzacze szczotkujące.

Modele odkurzaczy mopujących i myjek o dużej mocy to prawdziwe "kombajny" do mycia podłóg. Są wielofunkcyjne i skuteczne nawet przy mocniej zabrudzonych podłogach. Będą nieocenioną pomocą tam, gdzie zwykły mop nie daje rady i gdzie chcemy dokładnie doczyścić podłogę bez konieczności ręcznego szorowania. Modele akumulatorowe pozwalają na doczyszczenie podłóg np. w domach, gdzie jest dużo schodów, zakamarków i niewiele miejsc, do których można podpiąć kabel zasilania. Uwaga na wagę: w odróżnieniu od lżejszych modeli przecierających podłogę na mokro, te urządzenia ważą do kilkunastu kilogramów. Na płaskiej powierzchni nie ma to większego znaczenia – każdy model wyposażony jest w kółka pokryte miękką powłoką dla bezpieczeństwa podłóg.