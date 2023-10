Kolejny sekret Mona Lisy odkryty. Naukowcy zdradzają "toksyczną" prawdę o dziele

Naukowcy z Francji i Wielkiej Brytanii na łamach czasopisma naukowego "Journal of the American Chemical Society" przedstawili najnowsze ustalenia na temat obrazu namalowanego przez Leonarda da Vinci. Ekspertom, którzy pobrali niewielkich rozmiarów próbkę z obrazu Mona Lisa, udało się ustalić, że do stworzenia dzieła da Vinci wykorzystał mieszankę toksycznych pigmentów.