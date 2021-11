Kawa ma pozytywny wpływ na zdrowie. Naukowcy wymieniają zalety

Korzystny wpływ kawy na zdrowie

Z analiz opublikowanych na łamach "The New England Journal of Medicine" wynika, że kawa jest bogata w związki bioaktywne. Mogą one poprawiać mikrobiom jelitowy (składający się ze zdrowych bakterii, które wspomagają trawienie i wzmacniają odporność) i zmniejszać tzw. stres oksydacyjny, występujący, gdy wolne rodniki przewyższają liczebnie przeciwutleniacze, co często prowadzi do uszkodzenia komórek w organizmie.