Kałamarnica olbrzymia wypełzła na brzeg. Żywa kreatura zdumiała naukowców

Mieszkaniec miasta Obama w prefekturze Fukui podczas spaceru po plaży Ugu, na wybrzeżu Morza Japońskiego zauważył wijącą się na brzegu ogromną kałamarnicę – donosi japoński serwis Mainichi. Morskie stworzenie wciąż było żywe , co wprawiło w zdumienie tamtejszych urzędników i naukowców. "To niezwykłe, że kałamarnica olbrzymia jest wyrzucana żywcem na brzeg" – powiedział jeden z urzędników.

Nagranie wideo przedstawiające masywnego głowonoga pokazało, że pływał on w płytkich wodach plaży, podczas gdy urzędnicy dokonywali jego pomiarów. Eksperci ustalili, że stworzenie ma 3 metry długości. Powiadolili również, że kałamarnica zostanie przetransportowana do sztucznego zbiornika w akwarium Echizen Matsushima mieszczącego się w mieście Sakai w prefekturze Osaka.

Kałamarnice olbrzymie to stworzenia żyjące w głębinach morskich wynoszących od 300 do 600 metrów, ale w przeszłości zdarzały się przypadki ich obserwacji. Według Science Focus, wielkość największego dobrze zachowanego osobnika została naukowo potwierdzona na ok. 12 metrów.