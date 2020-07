Język obcy czy ojczysty. Od tego również zależą nasze wybory moralne

Obcy język daje większy racjonalizm

Według badacza język obcy w porównaniu z ojczystym sprawia, że w momencie natknięcia się na problem, jesteśmy bardziej skłonni do wybrania najbardziej racjonalnej opcji jego rozwiązania. Mniej natomiast bierzemy pod uwagę etyczny aspekt decyzji.

Naukowiec podał tego przykład - jeśli pracownicy jakiejś korporacji mają zadanie, aby ciąć koszty i myślą o tym w języku obcym, to prędzej zgodzą się, żeby np. oszczędzać kosztem zatruwania środowiska naturalnego. Nawet jeśli w swoim ojczystym języku niekoniecznie podjęliby taką decyzję.

Dr hab. Białek w rozmowie z PAP tłumaczył, że są dwa główne sposoby wyjaśnienia takiego zjawiska: - Kiedy zastanawiamy się nad czymś w języku obcym, to albo więcej myślimy, albo mniej czujemy - stwierdził.

Według niego jest tak, że kiedy otrzymujemy wiadomość w języku obcym, to jest ona dla nas mniej pobudzająca emocjonalnie.

- Jeśli dostanę wiadomość “your patient has died”, albo “our soldier was killed” to nie czuję się tak źle, kiedy ktoś mi powie w moim języku: “twój pacjent zmarł” albo “nasz żołnierz poległ”. Te przekazy w języku polskim są dla mnie mocniej nacechowane negatywnie - wytłumaczył ekspert.