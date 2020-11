Jeże potrzebują pomocy. Sprawdźcie, jak reagować

– Jesień jest szczególnie trudnym okresem (dla jeży - przyp. red.), zwłaszcza dla zwierząt pochodzących z późnych miotów. Dlatego też, jeżeli znajdziemy młode, nieduże zwierzę, to powinniśmy poszukać dla niego pomocy – powiedziała badaczka.

Można np. robić zwierzęciu zdjęcie i wysłać je do ośrodka opieki, aby upewnić się, czy dany osobnik wymaga pomocy. Jak pisze Nauka w Polsce PAP, "w ośrodku, z którym Patrycja Woszczyło współpracuje, obecnie przyjmuje się wszystkie jeże, które ludzie spotykają w ciągu dnia, natomiast nocne tylko w złej kondycji".

Zasada 3xC

– Stare jeże, z wystarczającymi zapasami mogą już spać, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju, natomiast chore i słabe próbują jeszcze zgromadzić zapasy – stwierdziła Woszczyło. Naukowczyni, dodała, że "znalezionemu jeżowi można podać wodę, ale nie powinno się go karmić, ponieważ wierzę nieodżywione, wyziębione lub w szoku, może źle zareagować".

– Do czasu przyjazdu służb, zwykle jest to Straż Miejska, trzymamy się zasady 3xC: ciepło, cicho, ciemno. Zwierzę możemy przenieść w ciche miejsce i jeśli to możliwe, zakładając grube rękawice, umieścić np. w kartonie wyłożonym papierowymi ręcznikami. Karton można postawić w ciepłym miejscu lub umieścić w nim butelkę z ciepłą wodą – powiedziała.