Jest największa na świecie. Rakieta wystartuje już dziś

Starship ma wystartować z bazy w Teksasie. Firma SpaceX przekazała, że okno startowe dla czwartego lotu największej rakiety otworzy się o godzinie 7 czasu lokalnego i potrwa dwie godziny, co oznacza, że na zegarach w Polsce wybije wtedy godzina 14. Najnowsze ustalenia SpaceX zakładają, że pojazd wystartuje o 14:50. Plan zakłada wzniesienie w przestrzeń okołoziemską, a następnie ponowne wejście w atmosferę.

Przypomnijmy, że system Starship w całości mierzy 120 m wysokości i składa się z dwóch stopni. Pierwszy z nich jest wysoki na 70 m, a za jego napęd odpowiadają 33 silniki Raptor zasilane ciekłym metanem i tlenem. Wysokość samego pojazdu Starship to z kolei 50 m. Napędza go 6 jednostek Raptor.

Czwarty lot, zaraz po rozpoczęciu procedury startowej, będzie odbywać się w kierunku wschodnim. Plan zakłada, że po niespełna 3 minutach po starcie od statku odłączy się Starship. SpaceX planuje odrzucić od boostera podchodzącego w dalszej kolejności do lądowania pierścień służący do połączenia obu stopni – to posłuży redukcji masy i możliwości zatrzymania boostera na oceanie.