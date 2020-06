WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Technologie i Nauka + 3 technologie i naukatydzień polskiej naukisztuczna inteligencja Bolesław Breczko 3 godziny temu Jej marzenie to internet bez fejków [Tydzień polskiej nauki w WP] Internet bez fejków, manipulacji lub po prostu błędnych informacji. To marzenie Aleksandry Nabożny, która buduje system mający oceniać wiarygodność tekstów w internecie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Aleksandra Nabożny chce oczyścić internet z fejków (Aleksandra Nabożny) Polskie uczelnie pełne są młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą tworzyć nowatorskie rozwiązania. Z myślą o nich prezentujemy "Tydzień polskiej nauki w WP", w ramach którego opowiemy o pięciu ciekawych naukowcach i ich innowacyjnych projektach. Poznajcie Aleksandrę Nabożny z Politechniki Gdańskiej i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, która wypowiedziała wojnę fejkom w internecie. Czym jest algorytm do sprawdzania wiarygodności artykułów medycznych w internecie?

Czym jest czy czym ma być? Bo w tym momencie to dwie różne rzeczy. Czym ma być?

Ma być narzędziem, które pozwoli czytelnikowi w łatwy sposób sprawdzić, czy artykuł o tematyce medycznej lub zdrowotnej czyta jest zgodny z aktualną wiedzą naukową. A czym w takim razie jest teraz?

Teraz jest projektem naukowym nad którym pracuję, jak na razie głównie w pojedynkę. Fake newsów jest pełno praktycznie w każdej dziedzinie. Dlaczego skupiasz się tylko na tematach medycznych?

Wybrałam medycynę, bo jest bardzo dobrze zdefiniowana, jeśli chodzi o to, co jest zgodne z aktualną wiedzą naukową, a co nie. Łatwo się na tym pracuje. Czym jest wiarygodność w tekstach medycznych?

Rozumiem to jako coś, co ekspert uznał za wiarygodne, ale jest też potwierdzone badaniami klinicznymi. Jeśli to ekspert ma oceniać wiarygodność tekstów, to gdzie tu działanie algorytmu?

Gdyby ludzie mieli oceniać wszystkie treści, które przekazywane są do docelowego systemu, to rzeczywiście budowanie algorytmu nie miałoby sensu. Ale można zredukować pracę ludzi na kilka sposobów: całkowicie automatyczny, który oczywiście byłby najlepszy albo pół automatyczny, który wspomaga ekspertów w ocenie wiarygodności. Prawdopodobnie właśnie od tego drugiego sposobu zacznę. Załóżmy, że udało ci się zbudować to narzędzie. Jak by miało działać w realnym świecie?

Wyobrażam sobie to jako program działający podobnie do antywirusa. W czasie przeglądania przez użytkownika artykułu o tematyce medycznej, np. o nowym sposobie leczenia raka, wyświetla informacje, czy artykuł ten jest godny zaufania. Skąd algorytm miałby wiedzieć, czy tekst jest wiarygodny czy nie?

Idealne rozwiązanie działałoby w ten sposób, że algorytm miałby dostęp do bazy zweryfikowanych tekstów medycznych. Jedną z takich baz, z której korzystają jednostki naukowe i medyczne jest UpToDate, wydaje mi się to na dzień dzisiejszy najlepszą bazą wiedzy. Algorytm, który chcę zbudować wyciągałby kluczowe frazy ze sprawdzanych tekstów, zapisywał je w pewien sformalizowany sposób i porównywał je z bazą. Np. "ryzyko objawu X, jest takie i takie, dla takiej i takiej grupy osób, i jest spowodowany substancją Y, leczy się go lekiem Z". Taki algorytm musiałby rozumieć ludzką mowę. To w ogóle możliwe?

To jest idealne rozwiązanie, które zakłada, że weryfikowane artykuły będą pisane w miarę zrozumiałym językiem, z którym komputery radzą sobie coraz lepiej. Prawdopodobnie tak nie będzie i ze wszystkich zdań w tekście nie uda się wyłowić tych kluczowych fraz, o których wspominałam. Dlatego oceniam, że na początek system będzie półautomatyczny, wspierany przez ekspertów. Zdania trudniejsze do przetworzenia, ale takie, które wyglądają “podejrzanie” przekazywane będą do weryfikacji przez człowieka. W tym momencie program, który napisałam, potrafi z dużą dozą dokładności streścić większość artykułów, które da mu się do "przeczytania". To bardzo wspomaga późniejszą pracę ekspertów (nie muszą oni czytać całego tekstu, aby ocenić określony fragment). Jak miałby działać w konfiguracji półautomatycznej?

Jak seria poziomów, na których tekst przechodziłby coraz bardziej szczegółową weryfikację. Pierwszy mógłby sprawdzać je pod względem semantycznym - budowy zdań i wykorzystanych wyrazów. Kolejny sprawdzałby obecność silnie emocjonalnie nacechowanych słów, które często są wykorzystywane w clickbaitowych artykułach. Dalej byłby algorytm, który automatycznie sprawdzi prawdziwość zawartych sformułowań. W konfiguracji mieszanej, na każdym etapie algorytm byłby wspierany przez odpowiednich ekspertów, którzy np. zatwierdzaliby jego wyniki. Wygląda to na ogrom pracy. Jakie widzisz trudności w budowie twojego algorytmu?

Można je podzielić na naukowe i nienaukowe. W tym momencie chyba największą trudnością jest dla mnie fakt, że zostałam z projektem sama. Badacze, którzy go rozwijali od początku, odeszli do innych projektów, gdy skończył się grant. Nie ma oczywiście nic złego w pracy w pojedynkę, ale jest to wymagające. Oprócz samego ogromu pracy, którym nie można się z nikim podzielić, dochodzi kwestia motywacji, bo zdecydowanie łatwiej znaleźć ją w zespole niż samemu. Przynajmniej mi. Na szczęście mam ogromne wsparcie od swojego promotora oraz konsultanta mojej pracy doktorskiej. A co stoi na przeszkodzie, żebyś zbudowała sobie zespół?

Chyba ja sama. Jak to sama stoisz sobie na przeszkodzie?

Nigdy nie budowałam zespołu naukowego, ani żadnego innego. Nie do końca znam się na rekrutacji, zarządzaniu, ani związanej z tym biurokracji . Gdybym jeszcze zajmowała się tylko tym projektem, to byłoby łatwiej, ale czas muszę dzielić pomiędzy dwa miasta, dwie uczelnie, męża i córeczkę. No i oczywiście dydaktykę. A co z kwestiami finansowymi?

Do tej pory nie brakowało mi pieniędzy żeby np. zapłacić za czas lekarzy, którzy brali udział w moich ankietach służyłących przygotowaniu danych treningowych do algorytmu. Ale jeśli chciałabym np. ściągnąć doświadczonego programistę z rynku, to pewnie nie byłoby mnie na to stać. Liczę, że uda mi się zainteresować moim projektem i ściągnąć do pracy nad nim innych doktorantów z PJATK, lub zdolnych studentów, których mam przyjemność uczyć. A gdy już będzie stały zespół, to będzie i droga otwarta na przykład do starania się o grant. * Czy algorytm do tekstów medycznych będzie mógł później tak samo sprawdzać niemedyczne teksty?*

Wszystko zależy od dostępności do odpowiedniej bazy danych. Jeśli istnieją lub będą istniały takie do innych obszarów, to samo przestawienie się na inny temat nie będzie dużym problemem. Marzy ci się internet bez fejk newsów?

Oczywiście, jak każdemu. Tydzień polskiej nauki w WP, to autorski projekt redakcji technologicznej Wirtualnej Polski, w którym opowiadamy o młodych, polski naukowcach i ich pracy. Chcemy w ten sposób wypromować ich projekty, ich samych oraz zachęcić innych do pracy na rzecz polskiej nauki. Od poniedziałku do piątku 26 czerwca pokażemy łącznie pięć sylwetek oraz pięć pomysłów, które mogą wpłynąć na naszą przyszłość.