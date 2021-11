Jakich okazji szukać w Cyber Monday? Wymarzonych, oczywiście!

Ale – co kupić? Jakich okazji szukać? Jedni kupują prezenty, inni upatrzone produkty, jeszcze inni idą na żywioł i kupują to, co im się akurat wydaje atrakcyjne i ma dobrą cenę. My pójdziemy jeszcze inny tropem – korzystając ze stron internetowych sklepu Media Expert, skompletujemy zestaw przedmiotów, których raczej nie można nazwać artykułami pierwszej potrzeby, ale… zawsze chcieliśmy coś takiego mieć. Szkoda nam jednak było pieniędzy, bo przecież do zakupów podchodzimy zdroworozsądkowo i nie kupujemy wszystkiego, na co tylko mamy ochotę. Wiemy, że mądrzej jest kupić na przykład odkurzacz niż smartwatch. I to często prawda, ale… radość z tego żadna.