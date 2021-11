WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne monitor komputerowy + 2 monitor gamingowyporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 19-11-2021 08:52 Jak wybrać monitor do komputera? Propozycje do biura, domu i dla graczy Wydawałoby się, że w dobie ogromnej popularności komputerów przenośnych klasyczne monitory zostały nieco zmarginalizowane. Nic bardziej mylnego, oferta jest bardzo rozległa i różni się w zależności od zastosowania. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Dobry monitor zapewni komfort pracy i zabawy Źródło: Pexels Trochę techniki Czym należy się kierować przy wyborze monitora? Przekątna ekranu to kwestia indywidualnych preferencji i może wynosić nawet 55". Monitory różnią się przede wszystkim rodzajami matryc, a najczęściej spotykane to IPS, TN oraz VA, a w odwrocie są już monitory TFT, choć nadal jest ich sporo. TN mają niski czas reakcji oraz wysoką częstotliwość odświeżania, a jednocześnie są dość tanie. Ekrany IPS zapewniają bardzo dobre odwzorowanie kolorów, ale nie sprawdzą się przy dynamicznych grach. Matryca VA łączy zalety dwóch wyżej wymienionych. Cechuje ją niski czas reakcji, dobry poziom barw oraz wysoką częstotliwość odświeżania. W przypadku TFT największymi zaletami są bardzo duża jasność i kontrast oraz korzystna cena. Drugi parametr to częstotliwość odświeżania. Im jest ona wyższa, tym płynniej będą wyświetlane animacje gier i filmy. Tu sytuacja wygląda nieco inaczej niż w telewizorach, ponieważ wartości powyżej 120 Hz pojawiają się dopiero w droższych produktach. Można przyjąć, że dopiero monitory w cenie od 800 zł oferują częstotliwość 144 Hz, którą docenią gracze. Poniżej tej kwoty spotkamy od 60 do 75 Hz, co w zupełności wystarczy do biura lub domu. Drugi parametr to rozdzielczość matrycy i złoty standard to Full HD - czyli 1920 x 1080 px, ale w ofercie są urządzenia oferujące format 4K Ultra HD, a nawet 8K Ultra HD. Na trzecim miejscu mamy jasność. Jest ona wyrażana w jednostkach cd/m2 (kandela na metr kwadratowy). Optymalna wartość to 150 cd/m2, ale im będzie ona wyższa, tym będzie lepsza widoczność przy ostrym świetle. Na to powinni szczególnie zwrócić uwagę gracze. W kontekście gier liczy się także czas reakcji matrycy wyrażany w milisekundach i oznacza, jak szybko piksel potrafi zmienić swój stan. W ramach ciekawostki nie można pominąć kształtów ekranu. Zazwyczaj są one płaskie, ale występują również w zakrzywionej formie, która daje poczucie otoczenia przez obraz. Taki monitor sprawdzi się nie tylko przy grach i mogą po niego sięgać osoby zajmujące się projektowaniem, grafiką i fotografią. Monitor do domu i biura Wybraliśmy trzy modele, które naszym zdaniem doskonale sprawdzą się do podstawowych zastosowań domowych oraz do biura. Pierwszym z nich jest Benq GW2283 z ekranem o przekątnej 22" i matrycą IPS pracującą w rozdzielczości Full HD. W kwestii czasu reakcji matrycy nie jest to demon prędkości, ponieważ wynosi on 5 ms, a częstotliwość odświeżania jest na poziomie 60 Hz. Inne mocne punkty minimalistyczny wygląd i możliwość ukrycia kabli w podstawie. Jasność ekranu to 250 cd/m2. Druga propozycja to LG 29UM69G. Ekran ma przekątną 29", a częstotliwość odświeżania to 75 Hz. Ponownie spotykamy tu matrycę IPS z czasem reakcji 5 ms. W obudowie umieszczono dwa głośniki o mocy 5 W każdy. Pomyślano tu o graczach, stosując redukcję zjawiska motion bur, technologię AMD FreeSync zapobiegającą zacinaniu obrazu, tryb Dynamic Action Sync oraz Black Stabilizer, który podkręci cienie. Opcja Game Mode pozwoli dostosować parametry do różnych gatunków gier. Rozdzielczość ekranu to 2560 x 1080 px ze względu na proporcję 21:9. Na koniec zostawiliśmy Samsung Smart S32AM700UR. Matryca 32" zapewnia rozdzielczość 3840 x 2160 px (Ultra HD), czas reakcji wynosi 8 ms. Jasność na poziomie 250 cd/m2 czy częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz nie robią zbyt dobrego wrażenia, ale tutaj liczy się funkcjonalność. Dzięki technologii Screen Mirroring można sklonować obraz ze smartfona na monitor. Aplikacja DeX pozwoli na przeprowadzanie wideokonferencji czy edycję plików programów biurowych przy pomocy telefonu. Monitor oferuje obsługę serwisów VOD takich jak Netflix czy HBO Go, więc z powodzeniem może zastąpić telewizor. Technologia Remote Access w połączeniu z pakietem Microsoft Office 365 oraz dostępem do chmury pozwoli pracować zdalnie na komputerze, który znajduje się w innym miejscu. Monitory dla graczy W produktach przeznaczonych dla graczy liczą się przede wszystkim częstotliwość odświeżania oraz czas reakcji. Bardzo atrakcyjną propozycję stanowi AOC C24G2U z zakrzywionym ekranem o przekątnej 24". Matryca VA oferuje rozdzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz, a czas reakcji to zaledwie 1 ms. To wszystko dostaniecie w cenie poniżej 1 tys. zł. Oferuje on 5 trybów ustawień, redukcję emisji niebieskiego światła i ograniczenie migotania obrazu. Posiada dwa złącza HDMI, jedno DisplayPort oraz cztery złącza USB. Nieco więcej trzeba będzie wydać na MSI Optix MAG301CR2. Zakrzywiony ekran ma przekątną 30". Częstotliwość odświeżania na poziomie 200 Hz, czas reakcji 1 ms i jasność ekranu 300 cd/m2 zapewnią przewagę w każdej grze. Matryca IPS oferuje rozdzielczość 2560 x 1080 px. Kąt patrzenia wynosi 178 stopni. Współpraca z apikacją Gaming OSD App 2.0 pozwoli na ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów. Zastosowane technologie to HDR oraz True Color, a także tryb Night Vision i predefiniowane tryby gracza. Na deser zostawiliśmy model Acer Predator X25 z ekranem o przekątnej 25". Matryca IPS pracuje w rozdzielczości Full HD, zapewnia najszybszą możliwą częstotliwość odświeżania - 360 Hz i jasność ekranu 400 cd/m2. Czas reakcji, jak się domyślacie, wynosi 1 ms. Technologia NVIDIA G-SYNC zapewnia idealną kompatybilność z kartami graficznymi NVIDIA, kąt patrzenia wynosi 178 cm3, a funkcje LightSense i ColorSense dopasowują parametry monitora do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Funkcja ProxiSense zadba o oczy użytkownika, monitorując czas spędzany przed ekranem. Biorąc pod uwagę kilka istotnych parametrów oraz oczywiście odpowiedni budżet, łatwo znaleźć idealne rozwiązanie zarówno do biura, jak i do grania. Mnogość ofert sprawia, że monitory komputerowe jeszcze przez długi czas nie odejdą do lamusa. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze