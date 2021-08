Jak twój kot chce, żebyś podawał mu jedzenie? Naukowcy znaleźli odpowiedź

W najnowszym badaniu eksperci z University of California Davis również dali kotom wybór. Mogły one zjeść jedzenie ze specjalnego podajnika, który przypominał puzzel i wymagał od zwierzęcia więcej wysiłku, aby dostać się do pożywienia lub zjeść je ze swobodnie stojącej tacy. Okazało się, że koty zjadły więcej jedzenia ze swobodnie stojącej tacy. Nawet najbardziej żywiołowe osobniki wybierały łatwo dostępny posiłek, o czym świadczą dane pozyskane z czujników aktywności, które zwierzęta nosiły w trakcie badania. Osiem kotów nawet nie zadało sobie trudu, aby dotknąć podajnika, mimo że miały do tego okazję przez 30 minut, a żaden z kotów nie zjadł więcej jedzenia z podajnika niż ze swobodnie stojącej tacy.