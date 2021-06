WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

aparat natychmiastowy + 2 zdjęciapolaroid Magdalena Tatar Dzisiaj, 18-06-2021 13:41 Jak kultowy Polaroid, tylko lepsze i tańsze. Robisz zdjęcia i od razu je drukujesz Aparaty z natychmiastowym wywoływaniem zdjęć to swoisty powrót do przeszłości, kiedy jeszcze nie oglądaliśmy naszych dzieł na komputerze, nie trzymaliśmy ich na cyfrowych nośnikach i nie przerabialiśmy zdjęć. Fotografia natychmiastowa – wycinek rzeczywistości dostępny od razu Fotografia natychmiastowa w latach 80. stała się szalenie popularna, a kultowy Polaroid zna choćby z wyglądu większość osób pamiętających lata 90. Wtedy to był synonim zamożności i luksusu, z czasem ten typ nieco zanikł na rzecz cyfrówek, a kilka lat temu powrócił jako oryginalny gadżet dla sentymentalnych i świetna zabawa np. na wesele. Trzeba przyznać, że w spontanicznych, często pełnych niespodzianek ujęciach jest coś ujmującego. To fajna pamiątka i reakcja na sztuczne, przerabiane i udoskonalane w programach graficznych zdjęcia. Polaroidy to urządzenia, które zaraz po naciśnięciu spustu wywoływały zdjęcia na specjalnych kliszach. Na przełomie wieków Polaroidy zaczęły ustępować miejsca aparatom cyfrowym, gdyż te dawały możliwość wielokrotnego wykonywania zdjęć i kasowania tych, które się nie udały. Teraz fotografia natychmiastowa zaczęła odradzać się na nowo. Na rynku dostępne są aparaty z możliwością wywoływania zdjęć, które zachwycają nie tylko ciekawym designem, ale także funkcjami, o których jeszcze 30 czy 40 lat temu nie było mowy. Przede wszystkim drukują zdjęcia lepiej od niepowalających jakością tańszych i starych modeli i równoczesny zapis cyfrowy umożliwiający kopiowanie najlepszego ujęcia wiele razy... Fotografia natychmiastowa – warto czy nie? Oczywiście i ten rodzaj fotografii ma swoje wady i zalety. Aparaty do zdjęć natychmiastowych pozwalają na znacznie mniej niż aparaty cyfrowe. Zawsze trzeba mieć ze sobą specjalne wkłady, które umożliwiają wywołanie określonej liczby zdjęć, chociaż na rynku znajdują się również egzemplarze, które mogą zapisywać zdjęcia w formie cyfrowej. Aparaty te wykonują też z reguły jedną kopię, której nie można trzymać na innym nośniku czy powielić za pomocą negatywu. Zdjęcia mają też z reguły niższą jakość, a poza tym nie jesteśmy w stanie przewidzieć efektu końcowego. Jednak na wszystkie te wady można spojrzeć z innej perspektywy. Uważa się niejednokrotnie, że zdjęcia wywoływane natychmiastowo mają większą wartość. Nie chcemy zmarnować wkładu na kadry, które niewiele wnoszą. Aparat jest więc używany z umiarem i przeważnie wtedy, kiedy dzieje się naprawdę coś dla nas istotnego. Poza tym gromadzenie fotografii w albumie ma swoją magię, bo o ile zdjęcia w formie cyfrowej możemy łatwo stracić, o tyle tego typu zdjęcia mogą przetrwać wiele dziesiątek lat. Aparaty do fotografii natychmiastowej kosztują stosunkowo niewiele i przydadzą się zwłaszcza w sytuacjach dla nas bardzo istotnych, np. na pierwszej komunii dziecka, na wymarzonych wakacjach czy nawet na ślubie.