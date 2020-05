Jak edytować plik PDF? Przedstawiamy najprostsze i najbardziej użyteczne programy do edycji

Co to jest PDF?

PDF to uniwersalny format pliku opracowany przez Adobe już w 1991 roku. PDF, czyli Portable Document Format został stworzony, by umożliwić wyświetlanie dokumentów na różnych urządzeniach, niezależnie od systemu operacyjnego, na jakim chcemy otworzyć plik.

Jak edytować PDF w Wordzie?

Program Microsoft Word umożliwia edytowanie plików PDF bez większych trudności, ale należy mieć na uwadze, że otwierając PDF w Wordzie, może zmienić się nieco formatowanie naszego dokumentu. Mimo to, jeśli korzystacie z pakietu Microsoft Office na co dzień, to edytowanie plików PDF w tym programie będzie dla was bardzo intuicyjne.