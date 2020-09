WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa irobot + 1 roomba Michał Prokopowicz 1 godzinę temu iRobot Roomba z nowymi funkcjami. Jest jeszcze bardziej "inteligentnie" Wystartowała nowa platforma iRobot Genius. Wprowadza ona szeroką gamę nowych funkcji dla robotów odkurzających Roomba oraz mopujących Braava jet, które zostały wyposażone w moduł WiFi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie iRobot Genius to jeszcze więcej poziomów personalizacji oraz większa kontrola pracy robotów, dostosowana do wymagań użytkownika i jego domu, a także możliwość ustawienia preferencji sprzątania oraz integracja z inteligentnymi urządzeniami. „Dzięki intensywnej pracy nad oprogramowaniem oraz zebranym doświadczeniom iRobot rozwija inteligentne rozwiązania, które umożliwiają użytkownikom codzienne sprzątanie, szczególnie, gdy mieszkają i pracują w domu” – powiedział Colin Angle, dyrektor generalny i prezes zarządu iRobot. Interfejs iRobot Genius to aplikacja iRobot Home zaprojektowana na nowo. Przenosi ona użytkowników daleko poza standardowe funkcje, dając im spersonalizowane i łatwe w użyciu centrum poleceń i kontroli sprzątania w domu. Dostępna w języku polskim aplikacja obsługuje sprzątanie w oparciu o nawyki użytkownika i osobiste preferencje, zapewniając inteligentniejsze i bardziej wydajne działanie. Zapewnia również lepszy wgląd w wydajność pracy robota. „Sztuczna inteligencja musi wyzwolić się z granic autonomii i stać się prawdziwym partnerem w codziennych obowiązkach”- powiedział Angle . „Inteligencja naszego robota jest spersonalizowana i reaguje na przyzwyczajenia i preferencje użytkowników, dając im większą kontrolę nad tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprzątają roboty. iRobot Genius uwalnia pełen potencjał naszych połączonych produktów. Daje im możliwość zrobienia więcej teraz i jeszcze więcej w przyszłości, dzięki automatycznym aktualizacjom”. Sprząta tam, gdzie tego potrzebujesz Jedną z największych zalet, jaką wprowadza iRobot Genius jest możliwość sprzątania określonych miejsc. Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, roboty odkurzające Roomba i7/i7+ i s9/s9+ oraz robot mopujący Braava jet m6 wykorzystują uczenie maszynowe do automatycznego wykrywania i proaktywnego sugerowania stref sprzątania wokół określonych obiektów, takich jak kanapy, stoły i blaty kuchenne. Strefy Clean Zones mogą być również tworzone przez samych użytkowników, przy użyciu Inteligentnych Map. Dzięki temu mogą oni wysłać robota do pracy na danym obszarze np. pod stołem. Wystarczy z poziomu aplikacji lub przy pomocy asystenta głosowego wydać robotowi konkretne polecenie, a on ruszy do pracy w wyznaczonym miejscu, w którym pojawił się brud. Sprząta, kiedy tego potrzebujesz Za sprawą iRobot Genius roboty odkurzające Roomba oraz mopujące Braava jet uczą się preferowanych przez użytkownika schematów sprzątania, by dostarczyć nowych funkcji, takich jak: Automatyzacja sprzątania oparta o konkretne zdarzenia. Dzięki monitom zdefiniowanym przez użytkownika robot wie, kiedy jest idealny czas na rozpoczęcie lub zakończenie procesu sprzątania. Niezależnie od tego, czy użytkownik wybiera się do pracy, czy na dłuższy spacer, aplikacja iRobot Home, korzystająca z funkcji lokalizacji, rozpocznie automatycznie sprzątanie. Potrwa ono do momentu, powrotu użytkownika do domu. Wówczas roboty wrócą do swoich stacji dokujących, kończąc tym samym odkurzanie lub mopowanie. Użytkownik z poziomu aplikacji może konfigurować konkretne zdarzenia, które oferowane są przez platformę iRobot Genius™ i aplety IFTTT. Oznacza to również możliwość zintegrowania produktów iRobot z innymi urządzeniami lub usługami podłączonymi do sieci domowej. Wówczas z poziomu aplikacji iRobot Home możemy nie tylko kontrolować roboty sprzątające, ale również mieć wpływ na inne urządzenia smart home np. inteligentne termostaty, gniazdka czy zamki. Polecane harmonogramy sprzątania oparte są o typowe zachowania użytkowników np. odkurzanie w poniedziałek rano. Robot odkurzający Roomba serii i7 i s9 oraz robot mopujący Braava jet m6 mogą nie tylko dostarczać rekomendacji dotyczących sprzątania w konkretnym terminie, ale również miejscu jak np. odkurzanie salonu w piątkowe wieczory lub mopowanie kuchni po przygotowaniu posiłków. Funkcja „Ulubione” umożliwia szybkie tworzenie własnych, wstępnie zdefiniowanych procedur sprzątania. Użytkownik może stworzyć konkretną akcję np. „po obiedzie”, która nakazuje robotowi sprzątanie jadalni oraz kuchni w okolicach blatu kuchennego. Akcja „pora snu” przypisana może zostać do salonu, zaś "wszystko" przypisane zostanie sprzątaniu wszystkich pomieszczeń w domu. Sprząta tak, jak chcesz Roboty, odkurzające Roomba oraz mopujące Braava jet, z łącznością Wi-Fi z czasem stają się coraz mądrzejsze, poznają preferencje użytkownika dotyczące sprzątania jego domu. Dzięki czemu mogą wykraczać poza podstawowe planowanie, aby odblokować, nowe, oparte na lokalizacji integracje z inteligentnymi urządzeniami domowymi. Strefy bez dostępu (Keep Out Zones) mogą zostać automatycznie rozszerzone poza to, co zostało zdefiniowane przez użytkownika. Roboty nie tylko uczą się omijać problematyczne obszary sprzątania (np. miska pupila), ale również mogą zalecać tworzenie nowych stref bez dostępu. Zalecenia sezonowe to sugestie dotyczące automatycznego planowania sprzątania w okresach, kiedy dom wymagać może większej uwagi robotów sprzątających. Szczególnie kiedy u użytkowników występują objawy alergii lub ma miejsce okres linienia zwierząt domowych. Personalizowane sugestie sprzątania wspierane przez system domowej inteligencji iRobot Genius i nową aplikację iRobot Home dostępna jest dla klientów na całym świecie od 25 sierpnia poprzez aktualizację oprogramowania.