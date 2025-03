Humanoidy i latające samochody. Ambitne plany chińskiej firmy

Czy to rzeczywistości czy science fiction? Xpeng to chińska firma technologiczna, która ogłosiła swoje plany dotyczące masowej produkcji latających samochodów oraz humanoidalnych robotów. Jak informuje serwis China Daily, pierwsze produkty mają pojawić się na rynku już w 2026 r. He Xiaopeng, prezes i CEO Xpeng Motors, podkreślił, że jeśli projekt będzie realizowany zgodnie z planem, firma może stać się pierwszym producentem masowym latających samochodów na świecie.