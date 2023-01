Hiszpania zmienia zdanie. Ukraina może otrzymać kolejne czołgi Leopard 2A4

Madryt pierwotnie rozważał przekazanie Ukrainie 40 czołgów Leopard 2A4 przechowywanych w bazie wojskowej w Saragossie, o czym donosił Adam Gaafar. Hiszpanie wycofali się jednak z tego pomysłu, jako powód podając zły stan techniczny pojazdów. Z najnowszych doniesień wynika, że decyzja uległa zmianie i Hiszpania przekaże ukraińskiej armii czołgi. Niewykluczone, że wpływ na nią miała zgoda Niemiec na wysłanie Leopardów do Ukrainy.

Hiszpania jest gotowa, w ramach tej koordynacji, współpracować z naszymi sojusznikami, aby zrobić wszystko, co konieczne, w tym wysłanie Leopardów, szkolenie w zakresie korzystania z tych Leopardów, a także pomóc w ich konserwacji i utrzymaniu - powiedziała Margarita Robles.

Jak podaje Defence Express, według badacza bezpieczeństwa i obrony, Felixa Arteaga z think-tanku Elcano, Hiszpania ma 108 czołgów Leopard 2A4. Część maszyn znajduje się w północnoafrykańskich enklawach Ceuty i Melilli, a 53 stoi w bazie wojskowej w Saragossie. Te maszyny będą wymagały modernizacji, zanim trafią w ręce Ukraińców. Ukraiński serwis powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, przekazał, że Hiszpanie już ocenili potrzeby remontowe. Ich koszty, które zaakceptowały zarówno Niemcy, jak i Ukraina zostaną pokryte środkami ze specjalnego funduszu, a maszyny najprawdopodobniej będą zdatne do użycia w ciągu dwóch miesięcy.

Czołg Leopard 2 był pierwszym w dziejach czołgiem podstawowym trzeciej generacji, a wersja 2A4 była produkowana na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, na co zwrócił uwagę Gaafar. Madryt zainteresował się tymi maszynami, gdy szukał następcy hiszpańskiego AMX-30B i starzejącego się M60A3. W 1995 r. Hiszpania podjęła decyzję o dzierżawie 108 Leopardów 2A4 od Niemiec. W 2001 r. dzierżawa została przedłużona, ale jak podaje serwis Fighting Vehciles, państwo ostatecznie zdecydowało się na zakup. Został on sfinalizowany w 2005 r., a Hiszpanie zapłacili za czołgi 16 milionów euro.

Czołgi Leopard 2A4, na co zwrócił uwagę Łukasz Michalik, "to szczytowy etap rozwoju czołgu z okresu zimnej wojny". W ich wyposażeniu można znaleźć m.in. automatyczny system przeciwpożarowy, a także cyfrowy system kontroli ognia zdolny do obsługi nowych rodzajów amunicji. Od poprzednich wersji Leopardów odróżnia je m.in. pancerz wzmocniony warstwami tytanu oraz wolframu.