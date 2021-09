Grizzly zaatakował kozicę śnieżną. Nieoczekiwanie sam stał się ofiarą

Ekolog przyznaje, że chociaż nie często zdarza się, aby kozica przeżyła atak grizzly, nie mówiąc już o jego zabiciu, to nie jest to niespotykane. – Nie jest to całkowicie zaskakujące, ponieważ kozy śnieżne to silne zwierzęta, które są dobrze przygotowane do obrony – podkreśla Laskin.