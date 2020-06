Głosowanie poza miejscem zamieszkania w drugiej turze wyborów 2020. Sprawdź, jak zagłosować

Każdy, kto będzie głosował poza miejscem swojego zamieszkania może skorzystać z dwóch umożliwiających mu to opcji. Pierwsza z nich to wpisanie się do spisu wyborców w wybranej przez nas gminie. Jeśli zapisywaliśmy się gdzieś do głosowania w pierwszej turze wyborców, to wniosek jest także aktualny w drugiej. Jeśli zapisujemy się jednak dopiero teraz to mamy czas do 7 lipca.