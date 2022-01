Gadżety dla seniora. Propozycje na Dzień Babci i Dziadka

Kolejna grupa do pulsoksymetry, które służą do wykonania nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem. Zazwyczaj są one niewielkich rozmiarów i umieszcza się je na palcu. Urządzenie to stosuje się u osób, które mają lub mogą mieć choroby układu oddechowego, nadciśnienie czy cukrzycę. Praca polega na pomiarze, w jakim stopniu czerwone krwinki pochłaniają fale promieniowania o różnej długości. Jest on zależny od tego, czy transport tlenu odbywa się w sposób prawidłowy. Pulsoksymetry zyskały popularność po pojawieniu się koronawirusa. Prawidłowa saturacja wynosi od 95 do 98 proc.