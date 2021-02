Futurystyczny pojazd opancerzony Arquus na IDEX 2021

Wszystkie wersje są zbudowane na tym samym podwoziu, które jako pierwsze wśród pojazdów wojskowych jest napędzane systemem hybrydowym. Chrząszcz ma także regulowaną wysokość zawieszenia, co według producenta sprawia, że jest on trudniejszy do zauważenia przez nieprzyjaciela. Natomiast tylna oś skrętna zapewnia ciasny, 11-metrowy okrąg zawracania, co może się przydać zarówno w terenie leśnym jak i miejskim.