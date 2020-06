Frytkownica - jaką wybrać? Najlepsze frytkownice do 400 złotych [TOP 10]

Frytkownica nie jest niezbędna w naszej kuchni i często wypierana jest przez roboty kuchenne, blendery, tostery i inne gadżety otrzymane. Jednak wiele gospodyń domowych, mam i miłośników "fish and chips" się na nią decyduje. Frytkownica - jaką wybrać? Podpowiadamy

Frytkownica - jaką wybrać? Zanim pójdziemy na oględziny do sklepu zakodujmy, że istnieją dwa podstawowe rodzaje frytkownic, czyli frytkownice wolnostojące i przeznaczone do zabudowy.

Te wolnostojące posiadają zakrytą grzałkę. Wśród nich możemy spotkać się z urządzeniem typu 2 w 1. które jest frytkownicą i zestawem do fondue w jednym. Frytkownice do zabudowy są montowane na stałe w blat kuchenny, często można spotkać modele z modułowymi płytami grzewczymi. Już na etapie projektowania kuchni należy zdecydować się na konkretny model (kosztują od 1500 zł wzwyż).

Frytkownica - jaką wybrać? Najważniejsze parametry

Ważnym parametrem przy wyborze frytkownic jest ich moc, która określa maksymalną wydajność energetyczną urządzenia. Im większa moc frytkownicy, tym dłużej urządzenie będzie mogło pracować bez przerwy i szybciej się nagrzeje. Frytkownice domowe mają moc od 84. do 2400 W, tak więc najlepiej wybrać tą pośrodku - 1200 W, tak by nie zużywała zbyt wiele energii i była choć trochę oszczędna.

Kolejną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest pojemność misy na olej. Często podawana zaraz obok nazwy producenta i modelu. Tak wiec małe frytkownice mogą przysporzyć nie lada frustracji gdy okaże się, że zabrakło frytek na obiad. Im większa rodzina tym większa powinna być pojemność misy na olej oraz kosza na frytki (od 0,5 do 1,5 kg).

Frytkownice z małymi misami (0,5 kg) szybko się nagrzewają ale nie przygotują już kurczaka, a pół kilogramowy koszyk pozwala na przygotowanie za jednym razem 3 dużych porcji frytek i nic więcej.

Niektórzy producenci zapewniają wyjmowane misy na olej co pozwala na ich łatwe mycie oraz po 2 kosze na frytki, co jest przydatne gdy w tym samym czasie mamy ochotę usmażyć coś jeszcze np. rybę lub też jeden duży kosz na wypadek, gdyby przyjechała teściowa z koleżanką.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę: regulowana temperatura i programator czasowy - dobry do smażenia na przykład ryby. Należy pamiętać, że optymalna temperatura do smażenia frytek to 140 do 180 stopni. W niższych temperaturach smażone produkty wchłaniają olej znacznie szybciej

regulowana temperatura i programator czasowy - dobry do smażenia na przykład ryby. Należy pamiętać, że optymalna temperatura do smażenia frytek to 140 do 180 stopni. W niższych temperaturach smażone produkty wchłaniają olej znacznie szybciej

obrotowy kosz, możliwość obniżania lub podnoszenia kosza przy zamkniętej pokrywie. Jest to funkcja, która pozwala na bezpieczne smażenie i odsączanie z oleju

automatyczne zwalnianie pokrywy - zabezpiecza użytkownika przed poparzeniem

namoczenie misy olejowej w wodzie - łatwe czyszczenie. Oczywiście są tez frytkownice posiadające specjalne dodatkowe systemy czyszczące. "zimna strefa" czyli Cool Zone - system zapobiegający przypalaniu się frytury.

Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniej frytkownicy znajdziecie w naszym poradniku, dokładnie omawiającym jaką frytkownicę wybrać. W nim również znajdziecie informacje na temat cieszących się coraz większym zainteresowanie frytkownic beztłuszczowych.

Frytkownica - TOP 10 za mniej niż 400 zł

10. Petra Electric FT 10.000 Family

Producent frytkownicy informuje o pojemności misy na olej, która to ma mieć 3 litry. Urządzenie posiada termostat zapobiegający przegrzewaniu i lampkę kontrolną. Ot i tyle, za około 30. złotych. Urządzenie wygląda elegancko a może nawet retro, przypomina trochę przerośnięty, srebrny toster.

9. Kenwood 13205

Model 1320. frytkownicy tego producenta wygląda na przyzwoity sprzęt. Działa, robi frytki, ma termostat i alarm. Ma małą moc, bo tylko 1200 W i to właściwie jest wszystko.

8. Ariete Easy Fry 4611

Moc frytkownicy to 200. W. Wielkość koszyka to tylko 700 gram, a musimy zużyć 2, 5 l oleju. Czyli wiele hałasu o nic. Taką porcją wielu gości nie wykarmimy. Plus dla urządzenia za możliwość mycia go w zmywarce, bo nie ma nic gorszego niż szorowanie starego, przypalonego tłuszczu. Jedynym elementem urządzenia, który nie nadaje się do takiego czyszczenia, jest grzałka.

7. Concept FR 2025

Ta frytkownica jest łatwa w użyciu dla każdego amatora kulinarnego i miłośnika frytek. Nawet dziecko świetnie sobie z nią poradzi. Urządzenie jest dosyć lekkie i łatwe w czyszczeniu, bo większość elementów nadaje się do zmywarki. Wykonane jest ze stali nierdzewnej, a jego obudowa nigdy się nie nagrzewa. To dobry pomysł. Ci, którzy jej używają zwracają uwagę, że ma długą żywotność przy częstym użyciu. Ale czy nie jest trochę za droga? Tak cena jest niewspółmierna do możliwości.

6. Kalorik FT 7 AZ

Wygląda super, no przynajmniej zupełnie inaczej niż reszta frytownic na rynku. Duży plus za design. Posiada obręcze ze stali nierdzewnej dookoła szklanej i wyjmowanej misy. Przeważa w jej elementach kolor miedziano-pomarańczowy, na którym rozchlapany tłuszcz jest mało widoczny! Naprawdę ktoś myślał projektując ten sprzęt. Jednak za ta cenę zdecydowanie powinno być coś więcej, bo technicznie to przeciętne urządzenie. Jej zakres temperaturowy zaczyna się od 150°C, a kończy na 190°C .

5. DeLonghi F28311

We frytkownicach DeLonghi można usmażyć zarówno frytki, jak i owoce morza, ryby, kotlety i warzywa. Różne pojemności i kształty kosza zaspokajają potrzeby każdej rodziny. DeLonghi znane jest z nowoczesnego i niebanalnego wzornictwa. Poza wyglądem ma tez się czym pochwalić: zbiornik oleju o pojemności 1,2 l, kosz o pojemności 1 kg, regulowany termostat w zakresie temp. 150-190°C, system obrotowego i pochylonego kosza gwarantuje doskonale usmażone potrawy przy użyciu o połowę mniejszej ilości oleju niż w tradycyjnych frytkownicach, co znaczy, że potrawy wchłaniają mniej tłuszczu. Opatentowany system "easy clean" pozwala nam za pomocą specjalnej rurki w łatwy sposób opróżnić ją ze zużytego oleju. Ma zainstalowany system cool touch, zawsze chłodnych ścianek frytkownicy.

4. ETA 0172 90000 Virtuoso

Frytkownica ETA 017. 90000 ma wysoką moc, bo 2000 W. Dzięki temu działa błyskawicznie. To plasuje ją tak wysoko w rankingu - bo szybkie frytki, to dobre frytki. Element grzejny objęty jest 3 letnią gwarancją i według producenta zapewnia długoletnią pracę, nawet przy najwyższej mocy. Łatwo się ją demontuje, a poszczególne części można myć w zmywarce.

3. Moulinex AKGC 44 Supralys

Na trzecim miejscu plasuje się Moulinex AKGC44. Pomieści 1,2 kg świeżych frytek! Do tego posiada regulowany termostat i misę z powłoką nieprzywierającą, która zapewnia długoletnie użytkowanie i łatwo się ją czyści. Nagrzewa się szybko, a to duża zaleta. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze, posiada w łącznik/wyłącznik z lampką kontrolną oraz okienko podglądowe, dzięki któremu możesz kontrolować cały przebieg pracy urządzenia.

2. Tefal FF1006

Model FF100. ma pojemność 1,2 kg, co pomoże nam przyrządzić spore danie dla wielu osób. Frytkownica jest bardzo prosta w obsłudze, posiada włącznik z lampką kontrolną oraz praktyczny minutnik, który trochę za głośno dzwoni. Obudowa urządzenia jest izolowana termicznie, co znacznie podnosi bezpieczeństwo jej obsługiwania, bo po prostu nie nagrzewa się - więc dzieci nie poparzą sobie rąk. Ten sprzęt wyposażony został w automatycznie otwieraną pokrywę oraz okienko dla "dociekliwych", które pozwala na obserwację przebiegu pracy urządzenia. Frytkownicę łatwo utrzymać w czystości. Zastosowany w niej system Magiclean sprawia, że pokrywa i koszyk są łatwe w czyszczeniu oraz można je myć w zmywarce. Co więcej powłoka nieprzywierająca, którą pokryta jest misa, łatwo się myje, bo brud schodzi szybko.

1. Philips Cucina HD6159/55

W sprzęcie Philips olej szybko się nagrzewa. Jednorazowo można usmażyć ponad kilogram frytek. Czas przygotowania jest nad wyraz błyskawiczny - frytki po około 8 - 1. minutach, przy wsadzie kilograma, są już gotowe. Sama obudowa praktycznie w ogóle się nie brudzi, to znaczy, że olej nie rozpryskuje się na boki i nie musimy sprzątać całej kuchni. Frytkownice można myć w zmywarce. Ponadto posiada poręczny pojemnik z sitkiem wielowarstwowym do filtrowania i przechowywania oleju. To jest bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ raz użyty olej nadaje się do ponownego użycia, a nie zawiera już resztek z poprzedniego smażenia. Na dobrą sprawę można by go nawet wlać do starego silnika diesla.

Msc Model Moc [W] Pojemność misy [l] Pojemność koszyka [kg] Regulacja temperatury Cena 1 Philips Cucina HD6159/55 2000 2,5 1,3 tak 320 2 Tefal FF1006 1900 2,1 1,2 tak 209 3 Moulinex AKGC 44 1900 2 1,2 tak 215 4 ETA 0172 90000 Virtuoso 2000 2,5 1 tak 229 5 DeLonghi F28311 1800 1,2 1 tak 279 6 Kalorik FT 7 AZ 2000 2 1,9 tak 330 7 Concept FR 2025 2100 2,5 bd tak 355 8 Ariete Easy Fry 4611 2000 2-2,5 0,7 tak 245 9 Kenwood 13205 1200 1,3 1 tak 280 10 Petra Electric FT 10.000 Family 2000 3 1,5 tak 365