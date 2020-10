Facebook Dating. Jak zainstalować Randki na Facebooku?

Facebook Dating - jak zainstalować?

Po aktualizacji aplikacji samego Facebooka należy wykonać kilka czynności, aby móc rozpocząć randkowanie. Pierwsza to wypełnienie informacje potrzebne do stworzenia profilu w usłudze Facebook Dating. Część z nich zostanie automatycznie pobrana z profilu na Facebooku, ale część można, lecz nie trzeba uzupełnić. To między innymi pytania o tożsamość płciową, wzrost, posiadanie dzieci, stosunek do alkoholu i papierosów oraz oczekiwania wobec aplikacji.