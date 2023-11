Ewolucja gwiazd. Naukowcy przytaczają przykład z Star Wars

Naukowcy z University of Leeds dokonali odkrycia w temacie gwiazd typu Be. Są to jedne z najczęściej występujących i największych gwiazd w kosmosie. Charakteryzują się one obecnością otaczającego je gazowego dysku, który przypomina nieco ten, który otacza Saturna. Choć są one znane naukowcom od około 150 lat, dzięki obserwacjom Angelo Secchiego w 1866 r., to do tej pory nie było wiadomo, jak powstają.