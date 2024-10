Ewolucja dzieje się na naszych oczach. Dowody kryje Wyżyna Tybetańska

Badania opublikowane na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences" są doskonałym przykładem tego, że człowiek wciąż ewoluuje, a nasze ciała dostosowują się do otaczającego świata. W ich ramach naukowcy przyjrzeli się mieszkańcom Wyżyny Tybetańskiej, którzy szybko przystosowali się do niskiej zawartości tlenu na dużych wysokościach.