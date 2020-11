Elon Musk rekrutuje do fabryki Tesli w Niemczech. Wiemy, ile można zarobić

Pod koniec zeszłego tygodnia Elon Musk pojawił się w Niemczech i obiecał, że samodzielnie przeprowadzi część rozmów rekrutacyjnych do nowej fabryki Tesli. Ta ma ruszyć z produkcją już w 2021 roku, a z taśmy ma schodzić pół miliona samochodów elektrycznych rocznie.

Nowa fabryka znajduje się w Gruenheide , około 50 km od granicy z Polską, więc dla osób mieszkających w okolicy, oferta pracy w niemieckiej fabryce Tesli może wyglądać kusząco. Zwłaszcza że by produkcja mogła ruszyć, firma musi zatrudnić 7000 pracowników.

Ile można zarobić?

Szef agencji pracy we Frankfurcie Jochem Freyer powiedział w rozmowie z Berliner Zeitung, że Tesla potrzebuje tysięcy pracowników, ale dla osób, które nie mają doświadczenia, jest gotowa zaoferować kształcenie w zawodzie. Zdradził również, że początkowe wynagrodzenie ma sięgnąć ok. 2700 euro miesięcznie, czyli ok. 12 000 zł.