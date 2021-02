Elon Musk złożył obietnice przed całym światem. Ma być jeszcze lepiej

Obecnie firma zapewnia prędkości internetu od 50 do 150 Mb/s, ale Musk na początku tygodnia obiecał, że już do końca roku będzie ona wynosiła 300 Mb/s, a opóźnienie powinno się poprawić do 20 ms. Co więcej, do tego czasu usługa ma być dostępna w większości regionów świata.