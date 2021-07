Dziwne zjawisko na Jowiszu. Wiemy, co je powoduje

W przypadku Jowisza jest inaczej – zorze są zasilane cząsteczkami wyrzucanymi przez wulkany z jednego z jego księżyców – Io. Jest to trzeci co do wielkości naturalny satelita Jowisza z grupy księżyców galileuszowych. Aktywność wulkaniczna na Io jest ekstremalnie silna, w związku z czym stale dostarcza dwóch głównych cząsteczek do atmosfery Jowisza: tlenu oraz siarki. Gdy te się zderzają, powstają promienie X podświetlające atmosferę na kolor różowo-fioletowy.