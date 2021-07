Działa lepiej niż szczoteczka. Wykorzystaj moc ciśnienia

Z irygatora może korzystać praktycznie każdy, a dla niektórych osób jest to nawet wskazane. Niskie ciśnienie pomoże delikatnie masować wrażliwe dziąsła, co poprawia ich ukrwienie i pobudza je do szybszej regeneracji nadwyrężonych lub uszkodzonych tkanek. Warto wybrać model z możliwością regulacji ciśnienia przepływającego płynu. W ten sposób możesz mieć pewność, że sprzęt nie uszkodzi nawet delikatnych dziąseł, a jednocześnie będzie w stanie wymieść najbardziej uporczywe resztki.