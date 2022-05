Drukuj, skanuj i kopiuj w domowym zaciszu. Wystarczy jedno urządzenie

W obecnych czasach zakup drukarki to niewielki wydatek, ale podobnie sprawa wygląda w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych. Te przeznaczone do użytku domowego gabarytowo w niczym nie przypominają biurowych kombajnów, a są równie wydajne i przede wszystkim niedrogie. Warto je mieć, bo mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie w życiu uczniów, studentów i pracowników home office. Jak wybrać odpowiedni sprzęt?

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Drukarka

Pierwsza i najważniejsza kwestia to dokonanie wyboru, czy urządzenie będzie miało drukarkę atramentową, czy laserową. Dotychczas wydawało się, że lepiej postawić na laser, ponieważ tonery choć droższe, to są bardziej wydajne niż wkłady z tuszem. Kiedyś rozwiązanie to wygrywało także pod względem szybkości, choć tak naprawdę ma ona duże znaczenie tylko, jeżeli faktycznie sporo drukujecie. Obecnie drukarki atramentowe oferują taką samą szybkość wydruku jak laserowe. Co więcej, w przypadku druku w kolorze to właśnie atrament zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów. Plusem urządzeń laserowych jest oczywiście to, że możecie od razu położyć jedną kartkę na drugiej, bez martwienia się o rozmazanie gorącego tuszu.

Skoro przy tuszu jesteśmy, to na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, w których można go uzupełnić bez konieczności wymiany pojemnika. To z kolei stanowi kolejny argument za kupnem drukarki atramentowej, ponieważ pozwala on na spore oszczędności. Przykład? Wzięliśmy pod lupę produkty marki Canon. Za buteleczkę tuszu o pojemności 135 ml, gdzie producent deklaruje wydajność na poziomie 6 tys. stron, trzeba zapłacić 29 zł. Wkład z tuszem pozwalający na wydrukowanie 180 stron kosztuje aż 72 zł. W przypadku drukarek laserowych ta technologia dopiero raczkuje i jest obecna na razie tylko w urządzeniach serii HP Neverstop. Producent zapewnia, że koszt wkładu jest równy cenie zamiennikowych tonerów, które nie zawsze bezproblemowo współpracują z drukarkami.

Skaner

Kolejny ważny punkt to skaner, który odpowiada nie tylko za możliwość zapisania zdjęć i dokumentów w komputerze, ale również umożliwia kserowanie. Jakość jest zależna od rozdzielczości wyrażanej w dpi. Za najbardziej optymalną jest uznawana 1200 x 1200 dpi, ale producenci oferują też 600 x 600 dpi oraz 1200 x 2400 dpi. Najlepiej wybrać sprzęt ze skanerem CIS opartym o diody LED - takie rozwiązanie będzie szybkie i energooszczędne.

Funkcje dodatkowe

Tu mamy przede wszystkim kwestię łączności z komputerem i innymi sprzętami. Większość urządzeń posiada moduł Wi-Fi, dzięki któremu można wykonywać wydruki nawet z poziomu smartfona, jeżeli nie chce wam się uruchamiać komputera. W celu przyspieszenia procesu parowania możecie postawić na moduł NFC. Traficie też na moduły Bluetooth. W najtańszych urządzeniach musicie podłączyć się do routera przy pomocy kabla sieciowego. Nie jest to problemem z punktu widzenia drukowania, ale znacznie ogranicza pole do manewru w kwestii dowolności miejsca, w którym postawicie sprzęt.